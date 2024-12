Thesocialpost.it - Siria, ritrovato in un carcere il turista americano Travis Timmerman

Lo hanno trovato a vagare spaesato nella zona di al Dyabya, a sud di Damasco: un cittadinocon folta barba. Per un momento si è pensato fosse Austin Tice, il giornalista statunitense scomparso innel 2012. Alcuni media arabi hanno persino dato l’annuncio, ma si trattava di un’altra persona:, 29 anni, rimasto sette mesi in una prigione governativa.La vicenda inizia a giugno, quando la polizia del Missouri emette un bollettino di ricerca su. Le segnalazioni arrivano a Budapest, dove l’uomo frequentava una chiesa prima di far perdere le sue tracce.ha raccontato di aver lasciato l’Ungheria per raggiungere il Libano con l’intenzione di entrare income «pellegrino». Senza visto, è stato fermato dai militari lealisti e imprigionato. È stato poi liberato dai ribelli e trovato vagante, con l’intenzione di trasferirsi in Giordania.