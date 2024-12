Liberoquotidiano.it - Siria: Austin, 'necessaria stretta consultazione tra Israele e Usa'

Washington, 12 dic. (Adnkronos) - Il segretario alla Difesa statunitense Lloydha detto, in una telefonata con il ministro della Difesa israeliano Israel Katz, che "è importante che gli Stati Uniti eabbiano strette consultazioni sugli eventi in corso in". Lo ha riferito il Pentagono.ha assicurato a Katz che Washington sta monitorando gli sviluppi in, sostenendo una transizione politica pacifica e inclusiva. Katz, da parte sua, ha detto adche "c'è la possibilità in questo momento di un nuovo accordo, che consentirà il ritorno di tutti gli ostaggi, compresi i civili americani".