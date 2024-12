Quotidiano.net - Sciopero treni e bus del 13 dicembre: sarà un venerdì nero dei trasporti?

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 122024 – Domani,13, si annuncia come una nuova giornata di passione per i pendolari e per chi deve viaggiare. Ma non solo. LoI cortei Chi sciopera LodeiLa precettazione e iI rebus orari Igarantiti Ipubblici nelle principali città Logenerale proclamato dal sindacato di base Usb, nonostante la precettazione del ministro deiMatteo Salvini, interesserà bus, tram, metropolitane e. LoLogenerale di 24 ore di13è stato indetto dal sindacato di base Usb. La mobilitazione contesta in particolar modo la manovra finanziaria. "Nei rinnovi contrattuali – si legge nella proclamazione dello– sono previsti salari che vanno ben al di sotto della soglia dell’inflazione, determinando una perdita di potere d’acquisto inimmaginabile fino a qualche anno fa, mentre i 3 euro previsti per l’aumento delle pensioni minime sono uno schiaffo in faccia a pensionate e pensionati.