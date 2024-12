Oasport.it - Sci alpino, i precedenti di Sofia Goggia a Beaver Creek. Bisogna tornare molto indietro nel tempo

Torna la Coppa del Mondo 2024/2025 anche al femminile dopo le gare cancellate la settimana scorsa a Tremblant: siamo negli Stati Uniti per la tappa disul ‘Birds of Prey’ per un fine settimana che vedrà in programma una discesa libera e un Super G. Sarà anche il fine settimana del ritorno in pista didopo il grave infortunio dello scorso febbraio.Idella bergamasca su questa pista sono piuttosto lontani nele soprattutto non appartengono alla “attuale”, ma a unadecisamente giovane e acerba, alle prime armi in Coppa del Mondo.infattial 2013 con l’uscita nella discesa libera disputata il 29 novembre di 11 anni fa, il buon settimo posto conquistato nel supergigante e l’uscita nella prima manche nel gigante. Non deifortunati, ma sicuramente poco indicativi proprio perché vecchi di oltre un decennio e sviluppati quandoancora non aveva neanche registrato una vittoria in Coppa del Mondo.