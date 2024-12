Calciomercato.it - Riso risponde a Milan, Juventus e Inter: come può cambiare il futuro di Tonali

Attenzioni puntate sul centrocampista italiano, che potrebbe far ritorno in Serie A. Eccostanno le cose: il punto della situazioneSandrocontinua ad essere nei cuori e nei pensieri di molti tifosi del, che sognano un suo romantico rientro in rossonero. Un pensiero questo che abbraccia, anche lo stesso centrocampista italiano, che non ha mai nascosto di credere che prima o poi tornerà al Diavolo per vestire la maglia della squadra per la quale fa il tifo.puòildi(LaPresse) – Calciomercato.itQuesto, però, non è il momento di lasciare la Premier League e le voci che lo volevano presto in Serie A sono state spazzate vie dalle dichiarazioni di Beppea Romano: “È felice al Newcastle, felice di giocare nella miglior lega al mondo ed è un idolo per tutti i tifosi bianconeri, che l’hanno supportato in ogni momento“.