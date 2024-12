Ilrestodelcarlino.it - Psicologa radiata per video su caso Matteuzzi: “Ricorrerò contro l’Ordine. Io sempre in buona fede”

Ancona, 12 dicembre 2024 – Non accetterebbe il provvedimento assunto dal suo Ordine professionale,degli psicologi delle Marche dal quale è stata, Manuela Bargnesi, finita al centro delle polemiche dopo aver sostanzialmente preso le difese del killer di Alessandra(56 anni), l’ex calciatore di Senigallia Giovanni Padovani (28 anni, poi condannato all’ergastolo anche in appello per il brutale femminicidio del 23 agosto a Bologna), in unsu TikTok, definendolo “soggetto fragile, volto alla depressione” e addirittura “caduto nella trappola della relazione abusante”. Un fermo immagine tratto da unpubblicato su TikTok, e visualizzato da migliaia di utenti, mostra Manuela Bargnesi, mentre parlava, come, del femminicidio di Alessandra, prendendo in sostanza le difese dell'ex fidanzato Giovanni Padovani (nel frattempo condannato all'ergastolo in appello) e incolpando la vittima, assassinata a Bologna il 23 agosto 2022, di quello che era successo.