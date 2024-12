Lanazione.it - Paperino San Giorgio: "Ci vediamo in campo"

Un lungometraggio della durata di un’ora e quaranta circa, che ripercorrerà la storia delSan, dalla fondazione ai giorni nostri, attraverso la voce dei protagonisti diretti. Si intitola "Cial", è stato realizzato dalla società con la regia di Francesco Palmeri (con il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato) e sarà proiettato per la prima volta il prossimo 22 dicembre alle 16,15 al circolo di, con replica prevista per il 29 dicembre. "Un modo per ricordare le radici della nostra società e promuovere i valori positivi del calcio, che non si fermano alla partita – ha commentato il direttore tecnico del PSG, Andrea Bonfiglio – sarà un vero e proprio "viaggio nel tempo", ricordando anche i dirigenti che hanno contribuito alla nascita del club.