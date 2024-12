Lanazione.it - Nasce la Settimana delle Tradizioni. Al via la prima edizione con tanti eventi a Firenze

, 12 dicembre 2024 - Al via ladella. Per lavolta, nellaprecedente al Natale, una serie di iniziative, al Palagio di Parte Guelfa aperte ai cittadini e gratuite grazie ai volontari del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina, i figuranti ed i calcianti del Calcio storico Fiorentino. “Ringrazio tutti gli uffici del Comune die che si sono tanto adoperati per costruire questa– spiega l’assessora allapopolari Letizia Perini – assieme ai volontari del Corteo ed ai colori del Calcio storico che si metteranno a disposizione della cittadinanza e di tutti coloro che abbiano desiderio di scoprire lefiorentine attraverso le visite guidate e iappuntamenti offerti. Unaall’insegna dell’amore pere per scoprire il passato fiorentino ed arrivare così al Natale con un bagaglio di conoscenze in più sulla storia della città”.