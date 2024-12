.com - Morte Ramy, l’amico Fares: “Urtati da dietro dall’auto dei carabinieri”

(Adnkronos) – “L’ultima cosa che ricordo è un botto, un impatto forte da. Mi ricordo l’urto con la macchina dei, io che volo e poi mi risveglio in ospedale”. Sono le parole cheBouzidi, il ventiduenne alla guida dello scooter su cui viaggiava e ha perso la vitaElgaml, morto la notte del 24 novembre scorso, in via Quaranta all’angolo con via Ripamonti, ha riferito alla gip di Milano Marta Pollicino nell’interrogatorio di convalida dell’arresto. “Sono scappato non da un alt, a me nessuno mi ha intimato di fermarmi, io ho incrociato la macchina deie avevo paura perché non avevo la patente di guida, quindi sono scappato” le parole dette in oltre due ore di interrogatorio da, difeso dagli avvocati Debora Piazza e Marco Romagnoli. “Loro – racconta ancora il ventiduenne, ai domiciliari per resistenza e indagato per omicidio stradale – mi sono venutie quindi la cosa si è incrementata sempre di più: io ho accelerato e loro mi venivano