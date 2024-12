Montoro | omicidio stradale I Carabinieri arrestano presunto responsabile

Leggi su Puntomagazine.it

Tragico incidente a: uomo di 63 anni perde la vita, ilarrestato in meno di 24 oreIeri mattina, a, un tragico incidente ha provocato la morte di un uomo di 63 anni, investito mentre camminava lungo via Sandro Pertini, nella frazione Piano. Dopo l’impatto, il conducente del veicolo si è allontanato senza prestare soccorso. Grazie all’efficace intervento deidelle Stazioni die Forino, ilè stato rintracciato e arrestato in meno di 24 ore.Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari, le gravi lesioni riportate non hanno lasciato scampo alla vittima. Sul luogo del sinistro sono immediatamente giunte diverse pattuglie nonché personale dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Solofra, che ha avviato le indagini raccogliendo le prime tracce utili.