Quifinanza.it - Montepaschi, via libera della Bce, addio alle restrizioni sui dividendi

Dopo anni di, Monte dei Paschi di Siena torna a respirare: la Banca Centrale Europea (Bce) ha eliminato i blocchi che ingabbiavano la gestione dei. Introdotti nel 2017 durante un salvataggio d’emergenza, quei limiti erano un peso che oggi non c’è più. E si potrebbe prospettare un futuro di collaborazione con altri istituti.ritrova il timoneQuest’anno la banca ha riaperto i rubinetti, distribuendo 0,25 euro per azione, ma con regole severe. Ora il Tesoro è sceso a una quota del capitale sotto il 12%, e l’istituto guidato da Luigi Lovaglio e Nicola Maione può muoversimente.Finalmenteha di nuovo in mano il volante delle sue decisioni. Il vento è cambiato e con esso anche le prospettivebanca più antica del mondo.Perché la Bce aveva imposto limiti aNel 2017 Monte dei Paschi di Siena si trovava in gravi difficoltà finanziarie e ha ricevuto un aiuto dallo Stato italiano per evitare il collasso.