Milano, in Duomo operai salgono su una gru per protesta: "Non ci pagano lo stipendio"

Quattrotutti di origini egiziane sono saliti stamattina su una gru in un cantiere di via Silvio Pellico, 10 nel pieno centro storico di. Laè iniziata intorno alle 8.30. Sul posto tre mezzi dei Vigili del fuoco del Comando di. In questi minuti è in atto un tentativo di mediazione con polizia, rappresentanti sindacali e titolare dell’impresa che, a detta dei manifestanti, non avrebbe regolarizzato alcuni pagamenti. Glisono addetti ai lavori di ristrutturazione di una palazzina storico-residenziale.“L’azienda subappaltatrice di questo cantiere dice di avere effettuato un pagamento di 150mila euro ma, dopo pochi giorni, si è accorta che il pagamento non era stato effettuato per pagare i dipendenti”, ha spiegato Trifone Radogna di Feneal Uil, sotto l’edificio.