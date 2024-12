Calciomercato.it - Milan e Fonseca nel caos: “Pesantissimo, i giocatori adesso devono stare molto attenti”

Il ‘Diavolo’ conquista i tre punti in Champions contro al Stella Rossa, ma a far discutere sono le parole post gara dell’allenatore portogheseIlvince nel finale contro la Stella Rossa, ma a far rumore sono le dichiarazioni post partita di Paulo. L’allenatore portoghese incassa una vittoria preziosissima, ma non è soddisfatto della prestazione della sua squadra, con il ‘Diavolo’ che ha rischiato di compromettere una vittoria preziosissima nella corsa agli ottavi di Champions League.Paulo(LaPresse) – Calciomercato.itFanno discutere le parole di, che ha puntato il dito contro la prestazione della squadra e di alcuni singoli. Ambiente bollente aello, come sottolinea Fabio Capello: “Sono parole pesantissime, nel senso che iperché il pubblico è dalla parte die quindi quando giocheranno le prossime partitefare qualcosa di più.