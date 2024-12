Iltempo.it - Meloni detta il nuovo corso Ue. Sul Green deal e i migranti si cambia subito

in Agricoltura, frontiere europee ed immigrazione al centro della seconda giornata di studi che il gruppo ECR al Parlamento Europeo ha organizzato in questi giorni a Varsavia. L'obiettivo della delegazione dei Conservatori è quello di fare il punto a sei mesi dall'inizio della legislatura per capire come poter incidere suldella Commissione von der Leyen. D'altronde è indubbio che il «peso», non solo numerico, della compagine di Ecr nell'emiciclo di Strasburgo sia aumentato notevolmente. Con 78 eurodeputati, 2 vicepresidenti e presidenti in Commissioni di peso come quelle su bilancio e agricoltura. Una nuova centralità confermata anche da due attestati di merito arrivati alla premier, in meno di 24 ore, da due organi di informazione non esattamente allineati con i Conservatori: Politico e The Economist.