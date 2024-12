Amica.it - Marco Ferradini, da “Teorema ” a “L’Uva e il Vino”: il nuovo singolo

(askanews) – In anteprima il video di L’Uva e il Vino versione 2024, deldi, il brano, è pubblicato da Nar International, distribuzione ADA – Warner Music Italy.L’Uva e il Vino riprende la tematica di Teorema, il rapporto tra gli amanti, visto da un’angolatura diversa, nel tentativo di mettere in luce le tante contraddizioni che si annidano dentro di noi. Perché il politically correct non sempre è in sintonia coi nostri comportamenti. «È proprio vero che abbiamo mente e pensiero nel futuro, ma cuore e sentimenti radicati nel medioevo», afferma, «abbiamo tutti un fiuto speciale per innamorarci di chi ci fa star male»., nato a Como, all’età di otto anni si trasferisce con la famiglia a Milano, città a cui rimarrà a lungo. L’esordio da solista avviene ufficialmente al Festival di Sanremo del 1978 con il brano Quando Teresa verrà e il successivo album, che ottiene un buon riconoscimento di critica e pubblico.