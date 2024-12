Oasport.it - LIVE Snowboard, PGS Carezza 2024 in DIRETTA: i fratelli Coratti in semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.37IN FINALEEE! Brava Jasmin che batte la Zogg per 30 centesimi. Era partita meglio la svizzera, poi la rimonta nella parte centrale dell’azzurra! Seconda finale in carriera per lei!12.36 Tocca alla nostra Jasmincontro la svizzera Zogg: si parte!12.35 Kroll-Walas rimonta la giapponese Tsubaki e vola in finale nella primadi giornata! Passa di 51 centesimi.SEMIFINALI FEMMINILI13.21 Erroraccio nelle prime porte del coreano.ringrazia e vola inper 67 centesimi di distacco.13.20 Chiudono i quartie il coreano Kim. Avanti Edwin!13.19 Mastnak passa il turno: supera il coreano grazie al ribaltone nelle ultime porte. Avanti di 7 centesimi lo sloveno!13.18 Si prosegue con la sfida tra lo sloveno Mastnak e il coreano Lee.