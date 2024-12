Lanazione.it - La morte di Granchi: "Amava Castel del Piano"

Lutto per laall’età di 77 anni di Andrea. È stato film maker e docente, protagonista delle avanguardie degli anni ’70 del Novecento. Un legame particolarelo aveva anche con l’Amiata e a ricordarlo oggi è l’associazione Ildebrando Imberciadori che si prende cura di Palazzo Nerucci, gioiello d’arte nel cuore didel. "Andrea– spiegano dall’associazione – è sempre stato vicino all’associazione, socio attivo e prodigo di consigli. L’ultimo regalo alle Collezioni’ di Palazzo Nerucci sono sette dipinti che raccontano gli effetti dell’attentato in via dei Georgofili a Firenze, che purtroppo lui non potrà vedere esposti, ma che resteranno a testimoniare la sua bravura, la sua sensibilità e la sua generosità. Abbracciamo la moglie e il figlio. Siamo sicuri che il ricordo di quello che ha fatto, insieme alla gratitudine di chi, come noi, ha ricevuto così tanto da Andrea, li conforterà almeno un po’ in questo momento così doloroso".