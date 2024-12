Tpi.it - La clamorosa gaffe dell’amico storico di Gianni Morandi in diretta su Rai 1: “Io sono per la f**a” | VIDEO

Ladiinsu Rai 1Inaspettato fuori programma durante ladi La volta buona nel corso della quale un amicodisi è reso protagonista di unapiccante.Nella puntata, in onda su Rai nel primo pomeriggio di mercoledì 11 dicembre, si parlava degli 80 anni di. In collegamento da Monghidoro, luogo natale del cantante, c’era il signor Nino, uno degli amici storici dell’interprete.“Tanti auguri, 100 di questi giorni” ha dichiarato l’uomo al quale è poi stato chiesto un pronostico per la partita di Champions League Benfica-Bologna, che si è disputata nella serata di ieri e che, per la cronaca, è finita 0 a 0.Essendoun grande tifoso del Bologna, infatti, la conduttrice Caterina Balivo ha chiesto: “Visto cheè sempre stato molto tifoso, chiediamo come va a finire Benfica-Bologna”.