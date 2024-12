Ilgiorno.it - Il piacere del tè può essere anche creativo

Oliva Una delle gioie di grandi e piccini è sorseggiare una buona bevanda calda in una tazza personalizzata e che ci rappresenta. "Scoprite ildi unire creatività e convivialità in un ambiente unico e accogliente. Vi invitiamo a dare sfogo alla vostra immaginazione mentre create opere d’arte personalizzate su ceramica". Da marzo 2024 questo a Milano è diventato possibile grazie al Cups Ceramica Bar, un po’ negozio, un po’ laboratorio, un po’ bar, sul Naviglio Pavese: uno spazio dall’atmosfera orientale in cui è possibile comprare oggetti in ceramica grezza (dalle tazze ai vasi, si parte da 20 euro) e decorarli usando i colori a disposizione e la fantasia. Il bar nasce intorno all’idea di far trascorre ai propri clienti qualche ora rilassante, dipingendo uno degli oggetti di ceramica presenti sugli scaffali: tazze, piattini, ciotole, o vasetti, e sorseggiando una bevanda a propria scelta, o consumando uno dei piattini preparati al bancone.