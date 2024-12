Lanotiziagiornale.it - I gruppi jihadisti vogliono prendersi tutta la Siria, sotto attacco i ribelli curdi

Sulla guerra civile scoppiata all’improvviso in, che ha portato alla cacciata del sanguinario dittatore Bashar al-Assad per mano deiriunitila guida di Abu Mohammed al Jolani, è già tempo di sospetti e accuse incrociate tra le potenze coinvolte, a vario titolo, nel teatro mediorientale. Da un lato ci sono le accuse dell’Iran, guidato da Ali Khamenei, il vero sconfitto del conflitto in quanto sostenitore di Assad, che punta il dito contro gli Stati Uniti e Israele, accusandoli di aver orchestrato “un piano congiunto per rovesciare” il dittatore e infliggere un duro colpo “all’asse della resistenza” – secondo lui senza successo – sostenuto dal regime di Teheran.Dall’altro, lo scambio di accuse tra i due vincitori, il primo ministro dello Stato ebraico Benjamin Netanyahu e il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdo?an, che cercano di approfittare della situazione per estendere le rispettive zone di controllo in