Gianna Nannini in concerto a Firenze | tre date al Mandela Forum

, 12 dicembre 2024 - Per l’atteso ritorno sulle scene fiorentine,si fa in tre. Tre i concerti che la vedranno protagonista sul palco del, venerdì 13, sabato 14 e mercoledì 18 dicembre, nell’ambito del Sei nell’anima Tour - European Leg 2024.Ledi venerdì 13 e sabato 14 dicembre sono sold out in prevendita. Gli ultimi biglietti per mercoledì 18 (da 39 a 89 euro) sono disponibili online su www.bitconcerti.it e www.ticketone.it, oltre che nei punti prevendita di Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). Gli straordinari rock show che segnano il grande ritorno della rocker italiana sui palcoscenici di tutta Europa - prodotti da Friends & Partners in co-produzione con 3Monkeys - vedranno la rocker senese irrompere sul palco disegnato e curato nei minimi dettagli da Jordan Bavev per Blearred, che firma la scenografia e il disegno luci, taglienti e incisive come le decine di catene di ferro che scendono dal soffitto, incorniciando come una gabbia il muro di led che sullo sfondo accompagna lo show, restituendo le immagini di una regia dinamica e cucita su ogni singolo brano.