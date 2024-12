Gaza raid vicino campo profughi | morti

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.35 Almeno 21 persone, tra cui molti bambini, sono rimaste uccise negli attacchi israeliani su. Lo riferisce la Protezione civile. Ihanno preso di mira due casealdi Nuseirat e aCity, ha detto il portavoce. In altricon droni sono morte 12 guardie palestinesi che mettevano in sicurezza i camion degli aiuti umanitari a Khan Younis e a Rafah,nel Sud della Striscia.Decine i feriti. Per l'Idf i 12 erano terroristi di Hamas che tentavano di rubare i camion con gli aiuti