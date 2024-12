Liberoquotidiano.it - Gabriele Plumari propone una rivoluzione educativa e culturale

(Varese 12 dicembre 2024) - «Se possiamo insegnare l'inglese ai bambini delle elementari, perché non possiamo fare lo stesso con l'educazione emotiva?»., manager e autore di narrative psicopedagogiche, ha ben chiaro il tipo di approccio che, al giorno d'oggi, sarebbe indispensabile tra giovani e adolescenti. Nei suoi libri, infatti, l'autore affronta i drammi adolescenziali per proporre una, ma che possa essere alla portata di tutti. «Si tratta di un'educazione non solo della mente, ma soprattutto del cuore» racconta: i suoi libri, "Paolo e i Quattro Mostri" e "10 – La Perfezione dell'Imperfezione" fanno immergere i suoi lettori in un mondo vero e diretto, fatto di dolore, di sofferenza, ma anche di rinascita e speranza. Nel primo libro, Paolo cresce in un ambiente crudele, segnato da abusi sessuali, violenza fisica e bullismo.