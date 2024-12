Liberoquotidiano.it - Fonseca apre la crisi Milan: "Sono stanco, i giocatori non fanno di tutto per vincere". Parole clamorose

Leggi su Liberoquotidiano.it

Fa saltare il tappo, Paulo, e ora nelsiufficialmente il "processo allo spogliatoio". Pochi minuti dopo l'importante ma soffertissima vittoria in Champions League dei rossoneri contro la Stella Rossa Belgrado a San Siro (2-1, con gran gol di Leao e quello decisivo di Abraham, dopo una traversa del baby Camarda, a pochi minuti dal termine), il tecnico portoghese non ha nessuna voglia di festeggiare. Anzi, mette sul banco degli imputati i, pur senza fare nomi. Qualche sospetto su chi ce l'abbia c'è (Theo Hernandez in testa), ma forse lo si capirà meglio dalle prossime scelte di formazione. "soddisfatto del risultato, la cosa più importante. Abbiamo vinto, siamo in una buona posizione madi lottare contro queste cose. Nonsoddisfatto della prestazione", è lo sfogo diai microfoni di Sky.