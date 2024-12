Ilfattoquotidiano.it - Fa sesso con 101 uomini in un giorno, la “maratona” di un’attrice di OnlyFans: “Al 30esimo mi sentivo un robot”. E lancia una nuova sfida

Una vera e propriadalla durata di 24 ore. È questa lache si è imposta l’attrice di, Lily Philips, 23 anni, per proporre un nuovo contenuto ai follower che la seguono sulla piattaforma tipicamente associata ai contenuti per adulti. E no, non si parla di corsa, ma di prestazioni sessuali no-stop con oltre centodiversi in un. Il “prima e dopo” delle varie performance sessuali è stato ripreso da uno youtuber, Josh Pieters, che ha pubblicato di recente il documentario dell’intera esperienza, ritenuta estrema da molti fan.La 23enne britannica, infatti, era in cerca di un nuovo format da proporre ai suoi fan. Ma l’esperienza non deve essere andata esattamente come sperava. Dal momento che, al termine della sua, è letteralmente scoppiata in lacrime ed ha fatto fatica a trattenere l’emozione, mentre l’intervistatore le faceva domande circa i rapporti appena avuti.