Estorsione e minacce, il pubblico ministero chiede 5 anni per Mirko Vacante

Treviolo. “Sono stato tirato dentro in questa storia, ma non ho fatto niente, non ho minacciato nessuno né preso soldi. I miei errori li sto pagando tutti. Ho 4 figli ed è giusto che sappiano che se sbagli ci sono conseguenze. Ho fatto i miei errori, ma non voglio pagare per quelli degli altri”. A parlare è, 40, originario di Lentini, in provincia di Siracusa, ma daresidente nella Bergamasca. Nell’udienza di mercoledì 11 dicembre, nel processo che lo vede imputato per, ha reso spontanee dichiarazioni.È in carcere da un paio d’, fine pena nel 2033, per una rapina messa a segno nel 2017. Ma questa volta giura di non aver commesso reati. Dice di essersi solo prestato, per fare un favore a un amico.La parte offesa è un 53enne, titolare di un bar a Treviolo, finito in un giro di usura a causa di numerosi debiti contratti.