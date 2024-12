Thesocialpost.it - Crosetto: “L’Italia è disponibile a svolgere un ruolo di peacekeeping in Ucraina”

Il ministro della Difesa, Guido, ha dichiarato cheè pronta a contribuire con forze diin, sottolineando come il Paese sia tradizionalmente impegnato in operazioni di mantenimento della pace. La dichiarazione è arrivata dopo un incontro con i giornalisti, durante il 20esimo vertice 5-5 dei ministri della Difesa a Madrid. Il tema delinè stato oggetto di discussione anche tra il presidente francese Emmanuel Macron e il premier polacco Donald Tusk a Varsavia.pronta a unattivo nella gestione del conflittoha espresso la speranza che presto si possano avviare discussioni concrete sulla possibilità di un intervento di, non solo in, ma anche in altre aree di conflitto come Gaza e il Libano.