Comuni Ricicloni 2024, bene il Sannio: la lista dei paesi virtuosi

Tempo di lettura: < 1 minutoIl Nord Italia si conferma “campione” con 434, ma è inarrestabile la rimonta del Sud che registra 231la Campania (83, +22 rispetto alla scorsa edizione). Sono i dati del rapporto. Per quanto concerne la provincia divento (con meno di 5mila abitanti), è Cusano Mutri il più ‘virtuoso’ del: 82,6% di raccolta differenziata con 31,2kg di secco residuo pro-capite. Segue Cautano (settimo), Colle Sannita (decimo), Circello (14esimo), Ginestra degli Schiavoni (16esimo), Arpaise (17esimo), San Giorgio La Molara (18esimo), Paduli (22), Forchia (25), Sant’Angelo a Cupolo (27), Campolattaro (28), Fragneto l’Abate (30), Pietraroja (33), Calvi (36), Apollosa (38), Guardia Sanframondi (39), Castelvetere in Val Fortore (40), Moiano (41), Morcone (43), Durazzano (44), San Leucio del(45), Bonea (49esimo), Castelfranco in Miscano (50esimo), Foiano (52), Torrecuso (53), Castelpoto (54), Faicchio (56), Dugenta (59), Sassinoro (60), Campoli del Monte Taburno (61).