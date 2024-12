Che cosa fare in caso di incendio in fabbrica | procedure e consigli

Leggi su Dayitalianews.com

Unsul posto di lavoro si spera sempre che non accada, soprattutto in unagrande dove la gestione potrebbe rivelarsi più complicata del solito. Per tali motivazioni è importante che ogni persona presente sul luogo sappia esattamente come comportarsi, riducendo i danni e proteggendosi grazie anche agli strumenti predisposti nelle varie aree. Vediamo insieme alcunisul modo di gestire al meglio una situazione di emergenza.Gli strumenti essenziali per la sicurezza indiLe normative vigenti in tema ante sicurezza sul lavoro determinano che, le fabbriche moderne, debbano essere dotate di una serie di strumenti e soluzioni progettati per gestire possibili incendi. Questi possono variare a seconda della necessità e della struttura, ma in generale possiamo evidenziare di seguito i più comuni.