Champions la Juventus stende il City L’orgoglio di Thiago Motta | Non è come dite io voglio vedere emozioni

Torna al gol Dusan Vlahovic, torna alla vittoria la. E che successo: 2-0 al Manchesterdi Pep Guardiola, tre punti con vista sugli ottavi diLeague. Nel momento della verità, i bianconero sfoderano la migliore prestazione dell’anno: segna il centravanti serbo, poi il raddoppio made in Usa con assist di Weah per Weston McKennie.colpito e affondato, grazie anche alle parate di Di Gregorio e una difesa che ha retto anche nella serata di(ma quella non è quasi mai stata un problema).Nella sfida tra due grandi in difficoltà, vien fuori la freschezza di chi vuole emergere e diventare squadra rispetto a chi, pur con tanti campioni in rosa, sembra arrivato – quasi senza accorgersene – a fine ciclo. Lapiega il Manchesterin una partita di cuore e disciplina, tattica e organizzazione, armi che hanno permesso ai bianconeri di imbrigliare i ragazzi di Guardiola, apparsi sotto ritmo e spaesati.