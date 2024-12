Lanazione.it - Carceri, a Firenze continuità terapeutica a detenuti a fine pena

, 12 dicembre 2024 - Comune di, Garante dei, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Asl Toscana Centro e Società della salute dihanno lavorato a una procedura che garantisca assistenza sociosanitaria ea queiin sospensione di esecuzione dellae a. L'obiettivo del progetto, viene spiegato, è “dare un collegamento fra la presa in carico iniziata nel periodo di detenzione e il dopo, per garantire una adeguata assistenza sanitaria, socio-sanitaria o sociale con riflessi importanti di protezione anche all’esterno, per tutta la comunità in generale”. I destinatari sono persone che hanno appunto ricevutodetentiva residenti sul territorio del Comune diin condizioni di salute tali da non poter rispondere, in base a quanto previsto dall’ordinamento penitenziario e su disposizione del Tribunale di Sorveglianza, ai trattamenti e alle terapie curative disponibili nell’ambito del circuito penitenziario, e persone detenute che escono per, per quanto riguarda le azioni per garantire la, assistenziale e di cura.