.com - Capodanno 2025, a Roma la festa al Circo Massimo: ecco chi ci sarà

Leggi su .com

dicon tre artisti pronti a infiammare il pubblico che arriverà alla sera del 31 dicembre. A dare l’annuncio dei cantanti che saliranno sul palco è stato il sindaco Roberto Gualtieri, oggi 12 dicembre in Campidoglio durante una conferenza stampa dedicata all’evento che ha assicurato“memorabile”., aalchi ciSaranno Mahmood, Tony Effe e Mara Sattei a esibirsi sul palco del concerto dialper l’evento dal titolo “All you need is”, unaorganizzata per salutare il nuovo anno e che nella scorsa edizione ha visto partecipare oltre 70mila persone. Un flusso continuo di persone che arriva anche a 100mila spettatori.Gualtieri: “Grandissimi nomi, stavolta ci siamo superati”“Untop – ha detto Gualtieri – grandissimi nomi.