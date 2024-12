Spazionapoli.it - Calciomercato Napoli, Danilo svela il suo futuro: l’annuncio ufficiale

Leggi su Spazionapoli.it

In questi ultimi minuti, di fatto, per ilè arrivato l’annunicodidella Juve sul suo.Il, di fatto, ha perso la vetta della classifica a causa del ko subito domenica scorsa al Maradona. I partenopei, infatti, sono ora secondi con due punti di svantaggio dall’Atalanta.La squadra di Antonio Conte è ora attesa della trasferta di sabato prossimo contro l’Udinese. Tuttavia, prima del match contro i friulani, per ilsono arrivare delle dichiarazioni da parte di un obiettivo in sede di, ovveroresta alla Juve: “Non voglio essere un capitano che lascia la squadra a stagione in corso”.Il giocatore brasiliano, dopo la vittoria della Juve per 2-0 contro il City di questa sera, ha infatti parlato così ai microfoni di ‘Prime Video’: “Ho fatto delle prestazioni un po’ altalenanti, ma ho un contratto con questa squadra fino al 2025.