Ilfattoquotidiano.it - Bollette, nuova stangata in vista per gli italiani: quest’inverno i costi del riscaldamento più alti di sempre

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’inverno più caro diaspetta le famiglie italiane, almeno per quanto riguarda le previsioni sulla bolletta del gas, significativamente superiori rispetto al periodo della crisi prezzi del gas (2022-2023) e di quello pre-crisi. A Milano, per riscaldare, cucinare e produrre acqua calda sanitaria fino a marzo in un’abitazione di 70 metri quadrati in classe energetica G (quella che riguarda il 29,7% degli Attestati di prestazione energetica del Paese, la fetta più grande) si spenderanno circa 1.403 euro, il 20% in più rispetto all’anno della crisi 2022-2023 e il 68% in più rispetto al periodo pre-crisi 2019-2020.A Roma l’aumento rispetto all’inverno 2022-2023 arriva quasi a 430 euro per una casa di 70 metri quadrati, mentre a Palermo l’incremento sarà più lieve e varierà tra 50 e 210 euro.