Anteprima24.it - “Basta morti sul lavoro”: il monito di Cgil Avellino e Fillea Avellino Benevento

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minuti“Era il 10 Dicembre 2024 Angelo esce di casa per andare a lavorare, poi “qualcuno” ha comunicato a sua moglie e ai suoi figli che non sarebbe più rientrato.Ancora una volta si muore di, ancora una volta inizia il solito brutto iter finalizzato a comprendere le cause: cosa è venuto meno, cosa ha causato questa ennesima tragedia. Tragedia, questa parola così “erroneamente utilizzata” per descrivere, oramai, eventi luttuosi quotidiani, quasi ogni giorno muore un lavoratore o una lavoratrice, un lutto che coinvolge una famiglia ma che travolge tutto il mondo del.Angelo non doveva cadere nel vuoto, poiché ci sono misure di sicurezza ed attrezzature idonee che dovrebbero garantire una protezione adeguata nello svolgimento dell’attività lavorativa, misure che permettono a chi svolge una quote elevate di poter compiere l’attività senza doversi preoccupare di precipitare.