Barella | L’Atalanta è l’anti-Inter? C’è prima il Napoli

Nicolòha rilasciato un’vista a Dazn, in cui ha rivelato chi secondo lui è la vera anti-per lo scudetto.: «? C’èil»I suoi sogni:«Uno era vincere lo Scudetto, ne sono arrivati due e quindi lo abbiamo esaudito alla grande, un altro era vincere un Mondiale, ma ora lo cambio e metto giocare un Mondiale, visto che non ho avuto quella fortuna o quella bravura. Speriamo arrivi presto questa soddisfazione, poi quello di vincerlo lo lasciamo sempre là nel cassetto». Corvino ha detto: “resta il mio giocatore ideale perché sa essere sia manovale che ingegnere”. È così? «È vero, nel mio modo di giocare ho cercato di perfezionare delle cose, anche se quella non arriva mai.magari ero più attratto da un recupero palla, da un gol, cose che all’occhio di un tifoso sono più importanti, però c’è tanto lavoro dietro e l’ho imparato da compagni che hanno tanta esperienza, maestri come Mkhitaryan.