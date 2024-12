Inter-news.it - Arnautovic-Torino, si può: l’Inter apre! Vagnati cerca l’incastro – TS

Leggi su Inter-news.it

Apertura delall’eventuale cessione invernale di Markoverso il. Il DT dei granata, Davide, è già al lavoro.LA SITUAZIONE – Il primo nome delper sostituire l’infortunato Duvan Zapata è quello di. L’attaccante austriaco, in scadenza conil prossimo 30 giugno 2025, non sta trovando molto spazio a Milano e il DTha iniziato, riferisce Tuttosport, perre di convincerlo a lasciare la Madonnina per trasferirsi sotto la Mole. C’è da dire, che, nonostante lo scarso minutaggio (appena 210?), si trova molto bene al. E anche lo stesso Simone Inzaghi lo ritiene un perno fondamentale nello spogliatoio. La scelta dipende proprio da: rimanere a Milano da semplicissimo comprimario, ma in una grande squadra dove poter vincere tutto oppure chiudere la carriera da protagonista anche in campo.