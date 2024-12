Armonie di Natale nella Basilica di San Domenico Maggiore il concerto del Coro Polifonico Flegreo

Leggi su Ildenaro.it

Ilritorna nel cuore di Napoli per l’immancabile appuntamento natalizio in musica che si terrà il 26 dicembre alle ore 19 presso ladi San.Ildi” per Soli,Misto e Ensemble Strumentale “F. Veniero” sarà l’occasione per offrire a cittadini e turisti un momento di magia natalizia grazie alle suggestive atmosfere create dalche, diretto dal Maestro Nicola Capano, eseguirà brani della tradizione classica natalizia con un repertorio che spazierà dunque dai grandi classici come “Adeste Fideles”, da “Astro del Ciel” a “Bianco”, passando per “Cantique de Noël”, fino ad approdare nel Nuovo Continente con “Jingle Bells”, celebrando poi il genio nostrano di Sant’Alfonso Maria de Liguori con “Quanno nascette ninno” e “Tu scendi dalle stelle”, con incursioni alla musica contemporanea ed omaggi al grande Maestro Ennio Morricone (“Gabriel’s Oboe” ).