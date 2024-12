Ilfattoquotidiano.it - Angela Celentano, per la pista turca altri 120 giorni di indagini. La decisione del gip e la reazione della famiglia

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ancora una proroga, dopo quella concessa ad agosto, nell’ambito dellesulla scomparsa di, la bimba di tre anni di cui si sono perse le tracce nel 1996 mentre era con lasul Monte Faito. Il giudice per lepreliminari ha disposto120sulla cosiddetta “” su a più riprese si sono concentrati gli inquirenti purtroppo senza ottenere risultati a partire del 2010. L’informazione sulla proroga viene appresa dai genitori di– Catelloe Maria Staiano – dai media e non dal giudice al quale, attraverso il loro legale, l’avvocato Ferrandino, hanno deciso di manifestare con una lettera il loro disappunto. “Ancora una volta apprendiamo dai mezzi di informazione notizie che attengono allerelative alle ricerche in Turchia di”, scrive Ferrandino.