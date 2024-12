Ilfattoquotidiano.it - Allarme Pfas in Europa: “Oltre i limiti il 51-60% dei fiumi, l’11-35% dei laghi e il 47-100% delle acque transizionali”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dall’Unione Europea arriva un preoccupatoper la presenza dinelledel Continente, nei, nei, nel sottosuolo, nelle lagune e nelle fasce costiere. L’Agenzia europea dell’ambiente (AEA) ha diffuso gli esiti di una campionatura che riguarda 27 paesi europei, in un arco di tempo che arriva fino al 2022. La conclusione è che serve con urgenza l’adozione di misure per la messa al bandosostanze perfluoroalchiliche, più tristemente note come gli “inquinanti eterni”, vista l’impossibilità per l’organismo di espellerli. Sono utilizzate nell’industria, ma finiscono poi nelledi scarico, nei terreni, negli animali e nel ciclo alimentare, raggiungendo l’uomo.Dal 2018 al 2022, è scritto nel rapporto, il 51-60 per cento dei-35 per cento deie il 47-100 per centoe costiere hanno superato la soglia limite.