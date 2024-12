Ilgiorno.it - Alla Sormani il “classico“ teatrale per non dimenticare

Erano le 16 e 37. Di venerdì 12 dicembre 1969. Da quel momento Milano (l’Italia) non sarebbe più stata la stessa. Iniziavano gli Anni di Piombo. La strategia della tensione. Con 17 morti e 88 feriti, nel cratere della Banca Nazionale dell’Agricoltura. Più ci si allontana nel tempo, più si percepisce l’urgenza del ricordo. Di non far affievolire quelle pagine di memoria collettiva che raccontano ancora chi siamo e da dove veniamo. Un’urgenza anche artistica. Come sa bene chi bazzica per teatri. E questa volta è il cuore militante e indipendente di Linguaggicreativi a tornare sull’argomento con "Piazza Fontana, una storia d’amore", quasi ormai un piccolo, che oggi si rivede presso la Biblioteca. Iniziativa preziosa. Con il sipario ad alzarsi simbolicamente alle 16.37. Che certi fili non si spezzano.