Un Natale a quattro zampe con Only For Pet Lovers Christmas Edition

Milano, 11 dicembre 2024 – La location è davvero esclusiva: i tetti della Galleria Vittorio Emanuele II a Milano. E' qui che domenica 15 dicembre, dalle 12 alle 18, si svolgerà "For Pet, la prima edizione a tema natalizio del noto format totalmente gratuito dedicato al mondo pet, dove i cani di tutte le razze potranno accedere per la prima volta e in via del tutto eccezionale ai camminamenti e alle terrazze di uno dei monumenti storici simbolo di Milano. L'appuntamento firmato daFor Pet, l’agenzia milanese specializzata in eventi per pet, dopo l’Idroscalo, i Giardini della Guastalla e il parco di CityLife, porta i cani ed i loro padroni sopra le storiche volte in vetro e ferro della Galleria a oltre 40 metri di altezza, con vista panoramica sul Duomo e sullo skyline della città, accompagnati da una guida che ne spiegherà la storia, tra aneddoti e curiosità sui cani dei regnanti.