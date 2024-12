Ilgiorno.it - Uccise il padre e ferì la madre a Nembro, spinto all’omicidio dalle voci: “Non si dà nessuna colpa”

?????Bergamo – L’imputato, Matteo Lombardini, 35 anni (assistito dall’avvocato Marco Filippo Avilia) è rimasto nella Rems di Castiglione delle Stiviere, la struttura sanitaria di accoglienza per autori di reato affetti da disturbi mentali e socialmente pericolosi. Prima udienza ieri mattina in Corte d’Assise (presidente Ingrascì) che deve giudicare il giovane che nel novembre 2023 nell’appartamento di via Rossini aa coltellate ilGiuseppe, 72 anni, pensionato, elaMariangela Stella, 67 anni. Era nel pieno di una crisi psicotica, sentiva delleche gli dicevano di ammazzare. Quella sera aveva afferrato un coltello dalla cucina di 30 centimetri con cui aveva aggredito ilcolpendolo cinque volte. Poi con lo stesso colpì laintervenuta per difendere il marito, provocandole ferite a volto, nuca e braccia giudicate guaribili in 40 giorni.