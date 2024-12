Tuttivip.it - “Tra le loro famiglie è finita male, lite furiosa”. Grande Fratello, vergogna attorno ai due concorrenti

Leggi su Tuttivip.it

La recente puntata delnon ha fatto parlare solo per le dinamiche interne alla casa, ma anche per un acceso litigio che avrebbe coinvolto i familiari di duefuori dagli studi televisivi. A rivelare l’accaduto è stata Deianira Marzano, nota influencer nel mondo del gossip, che attraverso i suoi canali social ha lanciato l’indiscrezione su quanto avvenuto dietro le quinte.Secondo quanto riportato dalla Marzano, il diverbio avrebbe avuto come protagonisti i familiari di Alfonso e Federica, dueche nelle ultime settimane hanno diviso l’opinione pubblica. L’atmosfera sarebbe rapidamente degenerata, sfociando in un confronto acceso fatto di parole grosse e toni infuocati.“Deia, fuori dagli studi c’è stato un litigio tra i parenti di Alfonso e Federica.