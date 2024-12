Stellantis Bianchi Svimez | Importante il progetto in Spagna ma ora si apra la gigafactory di Termoli

Leggi su Ildenaro.it

“Il nuovodiin joint ventures con Catl a Saragozza èper l’Europa, perché segnala il tentativo di un grande player globale di mantenere in Europa la filiera elettrica, in collaborazione col primo produttore di batterie al mondo. Ma c’è anche da chiedersi perché, nonostante i fondi del Pnrr, non ci siano ancora certezze suldelladi”. Lo ha detto il direttore generale dellaLucaintervenendo a Skytg24 Economia.“Un investimento decisivo – ha detto– per garantire opportunità di crescita soprattutto per gli stabilimenti del Sud, che nei primi nove mesi del 2024 hanno prodotto 345 mila autoveicoli sui 388 mila nazionali, con una perdita secca di oltre 110 mila unità sullo stesso periodo del 2023 (-25%). Il governo deve ottenere daun piano industriale credibile per ogni stabilimento al tavolo previsto la prossima settimana e monitorare attentamente la situazione di, data la sua rilevanza strategica per il comparto, assicurando che laitaliana di ACC veda la luce dopo lo stop al