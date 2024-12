Ilfattoquotidiano.it - Stefano De Martino non condurrà la serata evento di RaiUno del 23 dicembre perché (semplicemente) non era previsto: al timone Antonella Clerici

Denonlain onda suil 23assieme adma non c’è alcun giallo, come scritto oggi da diversi siti: non è mai stato nei piani che il mattatore di Affari Tuoi fosse anche co-conduttore. Sarà, come, un ospite del programma. Oltre a De, tanti i personaggi noti e amati: da Gianni Morandi ad Alberto Angela (che vedremo anche il 25con il suo ‘Stanotte a Roma’, un viaggio favoloso nella Capitale).Lo show farà viaggiare lo spettatore nella tradizione musicale del Natale, con la guida del cardinale Mauro Gambetti, vicario generale per la Città del Vaticano, che interverrà in collegamento dalla Basilica di San Pietro. Aldi questa, la capitana, la vera Re Mida della Rai sia con È Sempre Mezzogiorno che con The Voice Kids, un talent rivitalizzato dalla conduzione e dalle idee diche sbanca all’auditel, senza bisogno di alcuna polemica come oggi è spesso uso in tv.