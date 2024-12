Movieplayer.it - Sonic 3, Jim Carrey: "Sono tornato perché compro un sacco di cose e ho bisogno di soldi"

Nonostante avesse deciso di ritirarsi dalle scene, l'attore ha fatto ritorno per riprendere i panni del Dr. Robotnik nel terzo film del franchise Un anno fa, Jimaveva annunciato il suo ritiro dalla recitazione e, quando gli è stato chiesto se ci fosse la possibilità di tornare, aveva dichiarato quanto segue: "Dipende. Se gli angeli mi porteranno una sorta di sceneggiatura scritta con inchiostro d'oro che mi dice che sarà davvero importante per la gente, potrei continuare, ma mi sto prendendo una pausa". Qualche mese dopo,ha ricevuto quel copione dagli angeli, scritto con inchiostro d'oro, e si trattava di3 - Il film.riprenderà il ruolo dello scienziato pazzo Dr. Robotnik in questo terzo capitolo della saga, ma .