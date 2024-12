Oasport.it - Sinner rischia una condanna di un anno ma sarebbe innocente nel 2027: il controsenso della WADA

Si profilano all’orizzonte delle novità molto importanti da parte, che sta valutando alcune modifiche da apportare al codice mondiale antidoping soprattutto per quanto riguarda i casi di positività derivanti da pratiche involontarie. Ad oggi non c’è nulla di ufficiale e si parla soltanto di una proposta la cui bozza è in fase di studio e che entrerebbe in vigore non prima del 1° gennaio.Tra due anni non si parlerà più di “prodotto contaminato”, ma si utilizzerà la voce “fonte di contaminazione”, che è definita come fonte imprevedibile di sostanza proibita. La bozza del nuovo codice riporta delle casistiche ben specifiche: “L’ingestione di un farmaco che contiene la sostanza proibita la quale non è specificata nell’etichetta o la cui presenza non può essere identificata con una ragionevole ricerca Internet; la consumazione di cibo o bevanda, come per esempio carne o acqua contaminata, che contiene la Sostanza Proibita senza che ci fosse un avvertimento o altra comunicazione che notifichi la possibile presenzaSostanza Proibita; l’esposizione alla Sostanza Proibita che era stata usata o posseduta da una terza persona, sia attraverso il contatto diretto dell’Atleta con la terza persona oppure attraverso il contatto con oggetti toccati o maneggiati dalla terza persona; oppure attraverso contaminazione ambientale“.