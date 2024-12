Ilveggente.it - Sinner, non è come sembra: i conti non tornano

Leggi su Ilveggente.it

, non è bastato: la situazione non è ancora del tutto risolta.L’apparenza, dice un proverbio vecchio quanto il mondo, inganna. Tanto è vero che avevamo immediatamente tirato un sospiro di sollievo quando, nelle scorse ore, eravamo venuti a conoscenza del fatto che qualcuno aveva avvistato Jannikin quel di Miami. Notizia che poteva voler dire, in effetti, una cosa soltanto: che il sereno, cioè, era finalmente tornato., non è: inon(LaPresse) – Ilveggente.itForse ci sbagliavamo, però. Non del tutto, ma quasi. Sembrerebbe, stando almeno alle ultime indiscrezioni, che la partenza del numero 1 del mondo per la Florida non sia stata del tutto risolutiva. I guai con Anna Kalinskaya, infatti, non sarebbero del tutto risolti. La tennista avrà certamente apprezzato che il suo fidanzato (o sarebbe meglio dire ex?) sia volato al di là dell’Oceano per festeggiare il compleanno della ragazza, ma forse serviva ben altro per risolvere a monte un problema che, così pare, si trascina ormai da mesi.