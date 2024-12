Quifinanza.it - Sciopero generale del 13 dicembre, Salvini precetta, ma il sindacato resiste

Leggi su Quifinanza.it

Tensioni alle stelle tra Matteo, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, e i sindacati di base. Lo scontro sullodi venerdì prossimo 13, che potrebbe paralizzare i trasporti pubblici in un momento di intenso traffico pre-natalizio, si è concluso senza intese. Il ministro ha annunciato quindi lazione a 4 ore, ma i sindacati rimangono immobili.Il diktat dizione e mobilitazione ridottanon arretra e annuncia lazione dei lavoratori in agitazione. Con un taglio netto, riduce loda 24 a 4 ore. “È mio piacere e mio dovere ascoltare”, ha dichiarato, riconoscendo il diritto dicome “sacrosanto”.Ha però aggiunto che uno stop totale a dieci giorni dal Natale è “inammissibile” e che la riduzione a 4 ore è stata decisa per garantire il diritto alla protesta senza bloccare l’Italia intera.